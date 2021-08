PSV wil eerste zege in Champions League goed gevolg geven tegen Arsenal

PSV werkt na de 3-1 zege op Lokomotiv Moskou in de Champions League voor vrouwen met vertrouwen toe naar het treffen van zaterdagavond met Arsenal. Een plek in de tweede ronde staat op het spel in Rusland.

Trainer Rick de Rooij geeft aan dat zijn voetbalsters de wedstrijd van woensdag goed verteerd hebben. ,,Voor zover ik kan zien is iedereen topfit. Het was natuurlijk een zware wedstrijd op een veld dat nog even geprepareerd moest worden. Maar op donderdag spatten de vonken weer van de training”, aldus De Rooij. ,,Deze meiden gaan dan ook de geschiedenisboeken in. Fantastisch voor de club PSV dat ook het vrouwenteam in de Champions League een wedstrijd gewonnen heeft.”

Het smaakt natuurlijk naar meer, al is Arsenal een tegenstander van een heel ander kaliber. ,,Een heel goede ploeg met veel speelsters die net terug zijn van de Olympische Spelen. Lokomotiv speelde heel compact met eigenlijk maar twee linies. Arsenal zal wat opener gaan spelen. Ik denk dat als wij met een hoop strijd op het veld staan en het op onze manier doen, we een goede kans maken.”

Ook PSV-aanvoerster Mandy van den Berg heeft vertrouwen in een goede afloop. Dat is gebaseerd op het feit dat PSV voetballend nog veel beter kan dan het eerder deze week in de seizoensouverture liet zien en dat ze toen merkte dat er andere krachten loskwamen die het succes brachten. ,,Wij zijn bij een bijzonder moment geweest. Dat zorgt voor een goed gevoel.”

Gaten vullen

Arsenal werd vorig seizoen derde in de Women’s Super League, momenteel de sterkste competitie van Europa. Met de Zweed Jonas Eidevall haalde de Londense topformatie een nieuwe coach in huis. Opvallende aanwinsten zijn Nikita Parris, Mana Iwabuchi en Frida Maanum, die mee de gaten vullen die onder anderen Daniëlle van de Donk en Jill Roord achterlieten.

Vivianne Miedema is de enig overgebleven Nederlandse bij Arsenal, al heeft Engels international Lotte Wubben-Moy een Nederlandse vader. Aan centrale verdedigster Van den Berg de schone taak om Miedema in de Sapsan Arena van scoren af te houden. ,,Wij weten waar zij heel goed in is. We willen er kort op zitten, zorgen dat ze niet te makkelijk weg kan draaien. Ze heeft maar een centimeter te veel ruimte nodig om een doelpunt te maken. We zullen heel alert en gefocust moeten zijn, want als je denkt dat ze er niet is dan staat ze er ineens. Aan ons de taak om dat te voorkomen.”