Rick de Rooij langer door als hoofdcoach van PSV Vrouwen, Ben van Dael gaat hem assisteren

De Rooij maakte in december 2020 vanuit de academie de overstap naar PSV Vrouwen. In 2021 pakte hij met de KNVB Beker de eerste prijs bij de vrouwen in de clubhistorie.

PSV investeert nog meer in vrouwentak: Omdat we meer salaris betalen, kunnen we Smits en Kaagman terug naar Nederland halen

Meer expertise bij de staf

Met Van Dael, die eerder onder andere werkzaam was voor VVV-Venlo, Fortuna Sittard en Vitesse, haalt manager vrouwenvoetbal Sandra Doreleijers meer expertise bij de staf. ,,Ben heeft een schat aan ervaring in het betaald voetbal. Hij is op alle niveaus in diverse functies actief geweest. Hij past perfect in het profiel dat we hebben geschreven”, aldus Doreleijers, die eerder al vertelde dat Ronnie Couwenberg is aangesteld als teamontwikkelaar en Bregje den Ambtman als sportpsycholoog. Damian Ranzijn (keeperstrainer), Thijs van Esch (videoanalist), Tim Mooren (teammanager), Rolf Timmermans (sportarts), Mark Stolk (fysiotherapeut) en Niëlle Gosen (fysiek trainer) blijven ook aan in de begeleidingsstaf.