Sander Luiten: ‘We kunnen ons wel voor de kop slaan’

Dat koploper PSV vrijddagavond op De Herdgang niet won komt omdat de voetbalsters niet goed geluisterd hebben. FC Twente zal agressief starten dus win de eerste duels, had PSV-trainer Sander Luiten ze meegegeven. Maar na 5 minuten stond het al 0-2. ,,Wij laten ons de kaas van het brood eten. We hadden aan de bal te veel tijd nodig en Twente was dodelijk effectief”, concludeerde Luiten, die de overige 85 minuten wel genoten had van zijn ploeg, die veerkracht toonde. Na de 0-3 kwam PSV in de tweede helft dankzij doelpunten van Kayleigh van Dooren, Katja Snoeijs en Aniek Nouwen (vrije trap in de 90ste minuut) terug tot 3-3.

Geen achtste zege op rij dus voor de Eindhovense voetbalsters in de eredivisie. Coach Luiten was niet bezig met die recordserie. Hij wilde in de extra tijd na de 3-3 niet te veel risico meer nemen. ,,Gezien ons veldspel had er meer ingezeten. Mijn speelsters weten donders goed dat ze de bovenliggende partij waren tegen een goed Twente. Daar halen we veel vertrouwen uit. We voetballen zoals we met elkaar hebben afgesproken en laten zien dat we weer een stap gemaakt hebben. Maar het werd een gevecht en daarin zijn we net niet goed genoeg. We hebben geknokt voor wat we waard zijn en kunnen ons wel voor de kop slaan dat we de eerste minuten niet agressief genoeg waren.”