Schaal voor Beloften PSV Vrouwen; jeugdige talenten maken indruk met fris en frivool voetbal

Vlagvertoon vooraf bij opkomst vanaf de tribune van vaders, moeders, opa's en oma's als teken van suprematie waarmee de ploeg van coach Mark den Brok door de competitie wandelde. Met slechts één nederlaag (SC Heerenveen) en een gelijkspel (PEC Zwolle) waren de meiden van PSV veel te sterk voor de rest van het deelnemersveld. Tegen FC Twente duurde het tot minuut zeventien voordat de luid bejubelde 1-0 van Fleur Stoit op het scorbord stond. Twee minuten later was de wedstrijd beslist. Senna Koeleman joeg een vrije trap van twintig meter over de kleine Twentse doelvrouw Fabienne Rouw heen, 2-0. Aanvoerster Dieke van Straten voerde vlak voor rust met een fraaie lob de score verder op naar 3-0. Moreno Santos bepaalde in de tweede helft de eindstand op 4-0.

Met Senna Koeleman heeft het Eindhovense beloftenteam een speelster in de gelederen met nu al de nodige ervaring in de eredivisie. Ze kwam meerdere keren als vervangster van Mandy van den Berg in het veld als die geblesseerd was. Koeleman maakt komend seizoen samen met Janneke Verheijen en Shijona Martina de overstap naar het eerste elftal.

Gangmakers

De vlot babbelende Koeleman was een van de gangmakers in het spontane feestje wat meteen na afloop op het veld losbarstte. Na een flinke slok champagne sprong de achttienjarige verdedigster met haar ploeggenoten en de kampioenschaal dat het een lieve lust was. ,,Nu even een feestje en dan binnenkort de focus op volgend seizoen", glunderde Koeleman. ,,Dan mag ik aansluiten bij het eerste team. Dit is wat ik altijd heb gewild. Via de jeugd doorbreken bij de profs van PSV.“

Afgelopen maart tekende ze haar eerste profcontract voor drie jaar bij de Eindhovenaren. Koeleman kwam eerder uit voor DOSC in haar woonplaats Den Dolder en vertrok later naar Saestum. ,,Nu ben ik bij Jong een speelster met zo ongeveer de meeste ervaring. Volgend seizoen moet ik weer onderaan de ladder beginnen. Ik hoop veel te gaan leren.“

Oefenmeester Mark den Brok keek het feestgedruis van zijn meiden van een afstandje goedkeurend aan. ,,We willen opleiden. Aan het begin van dit seizoen hebben we gekozen om het anders te gaan doen met onder andere mental coaches, lifestyle coaches en diëtisten. Het heeft uiteindelijk geleid tot dominatie. Ik denk wel dat we de terechte kampioen zijn.“

PSV Beloften: De Jong; De With (66. De Raaff)), Mahieu, Koeleman, Frijns; Van Straten, Verheijen, Thomas (53. Lacroix); Hulswit (77. Verbakel), Moreno Santos (85. Thomas), Stoit (66. Van der Drift).