Shirtjes van Graham Hansen en Martens waren voor PSV’ers mooie collector’s items geweest

,,Dat klinkt gek hè, als je twee keer verliest en uitgeschakeld bent in een van de mooiste toernooien die je kunt spelen”, zegt Mandy van den Berg met een lach. De aanvoerster van PSV legt de nuance direct uit. ,,Voetbal is meer dan de uitslag. Dit is een gigantische ervaring geweest voor ons. Over twee wedstrijden bekeken hebben we – tegen één van de beste teams van de wereld op dit moment – echt wel laten zien wie PSV is. Dus ik ben ondanks de uitschakeling heel tevreden en trots. We nemen genoeg dingen mee naar de competitie, want er valt voor ons dit seizoen nog veel te winnen.”