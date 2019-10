Slegers degradeert in Zweden: ‘Had de overtuiging dat we de criticasters konden verrassen’

Dringt het 24 uur later al tot je door?

,,Nee. Het is nog heel vers. Je weet dat je constant tegen degradatie aan het vechten bent, maar je zit er middenin. Dan ben je helemaal niet bezig met dit scenario.”

LB07 eindigt net als Djurgårdens IF op 14 punten uit 22 wedstrijden en zakt dankzij een verschil van 5 doelpunten. Hoe zuur is dat?

,,Als je er heel duidelijk uitvliegt is het iets makkelijker te verkroppen omdat je dan echt niet goed genoeg bent. Maar wij zijn iets nieuws aan het bouwen. Als we nog even de tijd hadden gekregen om aan dingen te werken, dan hadden we het kunnen halen. Uiteindelijk waren we er zaterdag twintig minuten van verwijderd.”

Toen stond Djurgårdens achter bij Vittsjö en gaf de tussenstand van 0-0 tegen nummer twee Kopparsbergs/Göteborg FC nog hoop.

,,Als we het dicht zouden houden waren we door. Göteborg wilde het seizoen nog goed afsluiten en was aan het doordrukken, maar als wij die periode overleefden zouden zij het verder ook wel geloven. Dan valt die goal toch, onnodig. Maar het is niet alleen deze wedstrijd. Wij zijn de enige die van kampioen FC Rosengård hebben gewonnen, maar daar koop je dus niks voor. Uit bij de andere degradant Kungsbacka hebben we 2-2 gespeeld, die hadden we echt moeten winnen. Djurgårdens thuis; 0-0 en dan draait er in de laatste minuut een corner in een keer in. Dat zijn dure punten geweest.”

Je gaf bij je aanstelling al aan dat handhaven een pittige opgave ging worden.

,,Ik had ook de overtuiging dat we alle criticasters konden verrassen. Ik baal er vooral van dat dat niet gelukt is. Ik heb heel veel geleerd en echt een ontwikkeling gezien. We gaan nu kijken wat wij als staf beter hadden kunnen doen. Dat is wat wij in de hand hebben. Ik probeer rustig te blijven, dit was pas mijn eerste jaar als trainer op het hoogste niveau.”

Hoe staat het met de op handen zijnde fusie met Malmö FF, dat nog geen vrouwentak heeft?