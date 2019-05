Slegers uit Someren zo het coachvak ingerold: 'Ik kan het voetbal niet loslaten'

Ze draagt op de wedstrijddag bewust zwart. Het nette jasje gaat in Limhamn, een stadsdeel van Malmö, in de lentezon al snel uit. Renée Slegers laat met haar kledingkeuze zien dat zij de hoofdcoach is van LB07. In trainingspak wordt ze als vrouw weleens voor de fysio van het team aangezien, vandaar. De pas 30-jarige Somerense is aan haar eerste seizoen als trainer bezig in de Damallsvenskan, de hoogste vrouwenvoetbalcompetitie van Zweden. Een jaar eerder besloot de 55-voudig international zelf met voetballen te stoppen. Na een slepende rug- en bekkenblessure was een kapotte kruisband er te veel aan. ,,Ik heb heel veel plezier in wat ik nu doe, heb de mooiste baan die er is."