Someren/NWC en Nuenen thuis onderuit

Someren/NWC - FC Eindhoven 2 3-6. Ondanks een uitstekende comeback in de eerste helft leden de vrouwen van Someren/NWC een ruime nederlaag tegen het tweede team van FC Eindhoven, 3-6. De start van de bezoekers was geweldig en na een klein halfuur leek de wedstrijd al beslist, 0-3. De thuisploeg toonde karakter en kwam in een tijdsbestek van zeven minuten op gelijke hoogte: Meike Brummans, Lotte van Mourik en Nine Dominicus zorgden voor een 3-3 stand halverwege. In de tweede helft nam de nummer twee van de rangschikking wederom het initiatief en scoorde drie keer.