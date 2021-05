Spanning in titelrace wordt voetbalsters van PSV te veel: ‘We kunnen nog niet goed genoeg met die druk omgaan’

PSV Vrouwen mag zich opmaken voor vierde bekerfina­le na 1-0 zege op Ajax

18 april Dankzij een curieus doelpunt van Romée Leuchter haalde PSV zondagmiddag ten koste van Ajax de eindstrijd van de KNVB-beker voor vrouwen: 1-0. Op zaterdag 5 juni is ADO Den Haag, dat zaterdag met 2-3 won bij FC Twente, de tegenstander in de finale die gespeeld wordt in het Yanmar Stadion in Almere.