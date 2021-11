Strafexpeditie Ajax op slap PSV; eerste periodetitel voor Ajax

De wedstrijd was amper twee minuten in gang gezet toen Ajax-aanvoerder Marjolijn van den Bighelaar de Amsterdammers meteen op een 1-0 voorsprong zette. De defensie van de Eindhovenaren ging daarbij niet vrijuit. PSV zat totaal niet in de wedstrijd en binnen het half uur liepen de hoofdstedelingen uit naar een riante 3-0 voorsprong. Uit een hoekschop maakte Nadine Noordam er 2-0 van en amper een minuut later zakte de ploeg van coach Rick de Rooij definitief door de knieën. Als een warm mes door de boter sneed de Ajax-aanval na knullig balverlies van Janou Levels door de Eindhovense verdediging heen en bepaalde Chasity Grant de stand op 3-0. Jesslyn Kuijpers kwam twaalf minuten voor rust een teenlengte tekort en in het rustsignaal stonde de lat een tegentreffer van Kuijpers in de weg. ,,Het is de mate van agressivitiet waar we vandaag tekort schoten", aldus PSV-coach Rick de Rooij, ,,Tel daarbij op de onoplettendheid bij standaardsituaties en ongelukkige beslissingen van het arbitrale trio en de nederlaag is verklaard.“