Strijd en passie ouderwets terug bij PSV Vrouwen; laagvlieger vv Alkmaar met 1-3 teruggezet

Na de pauze duurde het tot in de blessuretijd voordat invalster Janneke Verheijen de bevrijdende 1-3 binnen schoot. De Rooij: ,,Ik heb vandaag het ouderwetse PSV gezien met veel passie en strijd. Natuurlijk hebben we meer kwaliteit, maar Alkmaar is een jonge ploeg waar je zeker niet zomaar overheen loopt.”

Derde competitieblok

Sinds dit seizoen worden er in de Pure Energie Eredivisie geen play-offs meer gespeeld maar een derde competitieblok. De ranglijst na een volledige competitie van 18 speelrondes bepaalt hoe de teams in het vervolg tegen elkaar spelen en de verhouding uit- en thuisduels in speelronde 19 tot en met 27. PSV heeft het inhaalduel met Ajax nog voor de boeg voordat er een definitieve balans kan worden opgemaakt hoe het derde blok er uit gaat zien. Dat duel staat ingepland rondom het laatste weekend van februari of midweeks op 7, 8 of 9 maart.