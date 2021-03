Topper PSV-Ajax laat zien dat eredivisie voor vrouwen in de lift zit: bekende namen en aantrekkelijk voetbal

Barcelona - PSV Shirtjes van Graham Hansen en Martens waren voor PSV’ers mooie collector’s items geweest

17 december De returnwedstrijd FC Barcelona - PSV in de eerste ronde van de Champions League was een exacte kopie van het duel in Eindhoven. Opnieuw 4-1; PSV is nog een maat te klein voor de Europese top. Desondanks stapten de Eindhovense voetbalsters met een goed gevoel in de bus naar het vliegveld.