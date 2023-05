Uithuilen en opnieuw beginnen: teleurstelling groot bij PSV Vrouwen na verlies in bekerfinale

Het seizoen 2022-2023 mag voor PSV Vrouwen als mislukt worden beschouwd. De ploeg van coach Rick de Rooij had met een finaleplaats in het bekertoernooi nog enige houvast om deze voetbaljaargang te doen slagen. Het werd uiteindelijk helemaal niets omdat een geslepener FC Twente afgetekend won: 4-0.

Daarmee kreeg bij PSV het bekersucces van de mannelijke collega’s zeventien dagen eerder geen vervolg. Voor de derde keer dit seizoen stak FC Twente de Eindhovense formatie de loef af. De teleurstelling in en rondom de Eindhovense kleedkamer was groot.

Terwijl de champagne bij de Enschedese selectie dertig meter verderop van hand tot hand ging, liepen de meeste speelsters van PSV huilend en verdwaasd door de catacomben van het Bingoal Stadion. ,,Je werkt de afgelopen weken ergens naar toe met maar één doel en dat is winnen”, sprak doelvrouw Daniëlle de Jong (20) na afloop nog steeds niet van de eerste schrik bekomen. ,,We hebben kansen laten liggen om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Als team stonden we goed, maar dat is dan uiteindelijk niet genoeg.”

Meteen na afloop zat een emotionele De Jong minutenlang gehurkt met haar handen voor de ogen. Als vervangster van eerste keus Lisan Alkemade voldeed De Jong tot nu toe uitstekend. Bij de 4-0 ging ze echter in de fout. ,,Ik ken mijn taken. Als Lisan geblesseerd is moet ik er staan. Er werd bij het laatste doelpunt vanuit het veld geroepen dat ik de bal gerust kon spelen. Ineens dook daar Bente Jansen op.“

Veelbelovend

De start van PSV was veelbelovend. Naarmate de wedstrijd vorderde nam FC Twente het initiatief beetje bij beetje over. Het duurde uiteindelijk tot minuut 43 voordat het overwicht in daden werd omgezet. FC Twente-aanvoerder Renate Jansen schoot vanaf de linkerkant kiezelhard de bal in de verre hoek tegen de touwen, 1-0.

Na de pauze nam PSV het initiatief waarbij Chimera Ripa pech had dat haar fraaie schot het aluminium trof. Halverwege de tweede helft ging het mis. Uit de draai schoot Kim Everaerts vanaf twintig meter raak, 2-0. PSV drong vervolgens aan, maar Elena Dhont tekende voor de 3-0. Bente Jansen bepaalde bij haar eerste balcontact de eindstand op 4-0.

PSV-coach Rick de Rooij was na realistisch: ,,Het grote verschil is dat FC Twente dodelijk is voor de goal. Natuurlijk is er verschil in kwaliteit. We moete top zijn of misschien wel iets boven ons zelf uitstijgen om de winst te pakken. Desondanks vind ik dat de ploeg met passie heeft gespeeld en het goed heeft gedaan.”

Vijfde keer mis

De laatste tien jaar bereikte PSV zes keer de finale. Tegen FC Twente was het de derde achtereenvolgende keer dat de Eindhovense vrouwen in de eindstrijd stonden. Het ging nu voor de vijfde keer in totaal mis. Alleen twee jaar geleden wist PSV de bekerfinale winnend af te sluiten. De Rooij: ,,Het is zeker geen topseizoen geweest. Nu uithuilen en komend seizoen opnieuw beginnen.“

FC Twente-PSV 4-0 (1-0). 42. 1-0 R. Jansen, 68. 2-0 Everaerts, 87. 3-0 Dhont, 91. 4-0 B. Jansen.

PSV: De Jong; Bross, Van Es, Hendriks (75. Coolen), Levels; Kaagman (75. Smits), Worm (86. Kuijpers), Strik (75. Stoit); Brugts, Ripa, Hulswit (68. Henschen).