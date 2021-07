Van AC Milan tot Okzhetpes, deze ploegen kan PSV in augustus treffen in de Champions League voor vrouwen

PSV hoort vrijdag wie de tegenstander wordt in de eerste ronde van de DAZN UEFA Women’s Champions League. De Eindhovense club moet zich via het zogenaamde league-pad, voor teams die geen landskampioen zijn geworden, zien te plaatsen voor de groepsfase. Hoe werkt de vernieuwde opzet voor het seizoen 2021-2022?

PSV begint op 18 augustus aan een knock-out minitoernooi. Er zijn vier poules van elk vier teams en iedere poule heeft een eigen speellocatie. Omdat PSV geplaatst is bij de loting, zijn dit de acht tegenstanders waaraan de Eindhovense vrouwen in de eerste wedstrijd gekoppeld kunnen worden: AC Milan (Italië), Celtic (Schotland), Kristianstad (Zweden), Lokomotiv Moskou (Rusland), FK Okzhetpes (Kazachstan), Rosenborg BK (Noorwegen), Slovácko (Tsjechië) en FC Valur (IJsland). De Russische debutant heeft de laagste UEFA-rating (3500 om 9000 van PSV).

Finale eerste ronde

Bij winst speelt het team van trainer Rick de Rooij op 21 augustus de finale, de winnaar daarvan gaat naar ronde 2. De andere geplaatste teams die PSV in de tweede wedstrijd dan ook kan treffen zijn 1890 Hoffenheim (Duitsland), Arsenal (Engeland), Brøndby IF (Denemarken), Girondins Bordeaux (Frankrijk), Levante (Spanje), FC Minsk (Belarus) en FC Zürich (Zwitserland).

Met een score van 41.900 becijfert de UEFA dat, gezien de prestaties van club en land in het recente verleden van de Champions League, Brøndby (dat voor de 19de keer op rij meedoet) op papier de sterkste ploeg in de lotingpot is. De zwaarste tegenstander in deze eerste ronde is echter de Engelse topclub Arsenal (27.700), waar Oranje-topscorer Vivianne Miedema onder contract staat. Bij Bordeaux spelen met Katja Snoeijs en Sisca Folkertsma twee oud-PSV’ers.

Laatste 32

Mocht PSV een van de vier ploegen zijn die de eerste ronde overleven, dan volgt er in tweede ronde (laatste 32, knock-out) een tegenstander die het zowel thuis als uit treft. De eerste wedstrijd is op 31 augustus of 1 september, de return een week later. De UEFA heeft besloten dat uitdoelpunten in Europese clubcompetities niet meer dubbel tellen bij een gelijke stand. Dan volgt een verlenging en eventueel penalty’s. Afgelopen seizoen debuteerde PSV in dit stadium in de Champions League en was het in een tweeluik kansloos tegen de latere kampioen FC Barcelona.

Laatste 16

Vijf ploegen halen via het league-pad de groepsfase (laatste 16). Vanuit het andere Champions-pad kunnen zeven teams de hoofdronde halen. Namens Nederland bewandelt kampioen FC Twente deze route. Vier ploegen zijn automatisch geplaatst. Dat zijn titelverdediger FC Barcelona (Spanje), Paris Saint-Germain (Frankrijk), Bayern München (Duitsland) en Chelsea (Engeland). Verdedigster Aniek Nouwen uit Deurne ruilt PSV deze zomer in voor de Engelse kampioen.

Vanaf de kwartfinales gaat het toernooi weer in knock-outmodus verder richting de finale in Turijn. Een jaar later is het Philips Stadion in Eindhoven het decor van de eindstrijd.

De komende vier jaar worden vanaf de groepsfase alle wedstrijden live uitgezonden op DAZN en de eerste twee jaar ook gratis via het YouTube-kanaal van deze streamingsdienst van sportwedstrijden.