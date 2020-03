Van de Donk: ‘Blij dat ze veiligheid van mensen boven sport stellen’

Miedema tweede in voetbal­ster van het jaar verkiezing in Engeland

9:34 Vivianne Miedema is op de tweede plek geëindigd in de verkiezing tot voetbalster van het jaar van de BBC. Ze moest in de publieksverkiezing enkel Engels international Lucy Bronze voor zich dulden. Bronze, die uitkomt voor Olympique Lyonnais, wint de prijs voor de tweede keer. Ook in 2018 werd ze verkozen.