Van de Donk kijkt uit naar clash met Zwitserland: ‘Wil nu echt naar het WK toe’

VROUWENVOETBAL Vrouwen Someren/NWC winnen topper ruim

28 oktober Someren/NWC - Bavel 4-0. De vrouwen van Someren/NWC blijven bovenin meedraaien in de hoofdklasse. De equipe van Ivo Veltrop won de topper tegen Bavel met ruime cijfers: 4-0. De bezoekers uit Bavel hadden in het begin het initiatief zonder echt gevaarlijk te worden. De eerste kans voor Someren kwam na iets meer dan een kwartier spelen toen Lotte van Mourik een voorzet van Kim Bankers naast het doel wist te koppen. In de 21ste minuut kwam Someren tegen de verhouding in op voorsprong toen Kim Bankers een miscommunicatie in de defensie van Bavel wist af te straffen: 1-0. Diezelfde Bankers kreeg in de eerste helft nog twee goede mogelijkheden om de marge te vergroten maar ze faalde in de afronding. Ook Lotte van Mourik kreeg pal voor rust nog een goede mogelijkheid maar haar inzet werd gekeerd door de sluitpost van Bavel. De bezoekers kregen in de eerste helft ook nog een uitstekende mogelijkheid om langszij te komen maar de kopbal van de spits stuiterde via de lat terug het veld in. De tweede helft was van beide kanten een stuk slordiger hetgeen niet goed was voor het niveau van de wedstrijd. Bavel bleef het meeste balbezit houden maar kon amper gevaar stichten voor het Somerense doel. Someren loerde op de counter maar het was wachten tot tien minuten voor het laatste fluitsignaal alvorens het duel definitief werd beslist. Op aangeven van Kim Bankers was het Shauny Regli die scoorde: 2-0. Kort daar was het wederom Kim Bankers die met een lob over de uitkomende keepster de 3-0 liet aantekenen. Met nog enkele minuten op de klok was het Lotte van Mourik die een fout in de Bavelse verdediging genadeloos wist af te straffen en de eindstand bepaalde op 4-0.