Van de Donk kijkt uit naar duel met recordaantal toeschouwers: ‘Een groot, vol stadion, echt ge-wel-dig’

Ze is snel ontevreden, bekent Daniëlle van de Donk (27). Het gaat dan net over het WK-kwalificatieduel Nederland – Noord-Ierland, de 7-0 van april vorig jaar in het Philips Stadion, die ze niet onder haar meest bijzondere wedstrijden schaart. Ondertussen heeft Oranje zich via play-offs geplaatst voor het eindtoernooi en speelt het zaterdagavond in Eindhoven de uitzwaaiwedstrijd tegen Australië. ,,Ik hoop hier nu wel een keertje te scoren”, zegt een ontspannen Van de Donk. ,,In het stadion van PSV spelen is altijd een droom van mij geweest. Hoe vaker, hoe beter.”