Van de Donk luistert 100ste interland op met openingsdoelpunt in Philips Stadion

EK-kwalificatie Spitse wil matig optreden Leeuwinnen dinsdag rechtzet­ten

4 oktober Sherida Spitse bood Oranje de helpende hand in Slovenië, door in het laatste kwartier twee keer doeltreffend uit te halen via een vrije trap. Door de 4-2-zege bleef Oranje weliswaar zonder puntenverlies, toch bekende ook Spitse dat het spel verre van overtuigend was.