Van de Donk met Arsenal kampioen van Engeland: ‘Ik heb zo'n goed team om mij heen staan’

Met 5265 toeschouwers in het stadion werd er ook een nieuw record in de Engelse competitie neergezet. Vivianne Miedema zette Arsenal al na zes minuten op voorsprong. ,,Toen viel er wel een last van onze schouders", aldus Van de Donk. ,,Je weet dat je in het grote stadion van Brighton speelt. Voetballend zijn wij beter en dan sta je op zo’n heel groot veld eigenlijk al met 1-0 voor. Dat bleek ook wel. Na de snelle goal van Viv scoorde Katie McCabe nog in de eerste helft en hadden we het echt wel onder controle. Voor de tweede helft kregen we nog een peptalk van onze coach Joe Montemurro. We winnen met 4-0, het had ook 5-0 kunnen zijn want ik had er nog wel eentje kunnen maken. Het was een leuke wedstrijd, echt een teamprestatie. Ik ben heel blij dat we op deze manier kampioen zijn geworden. Anders hadden we in een rechtstreeks duel met Manchester City om de titel moeten strijden. Ik vind het heel fijn dat we Manchester City op Borehamwood kunnen ontvangen als kampioen.”