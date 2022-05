Van Dooren en Dijkstra worden kampioen met FC Twente: ‘Feliciteer maar als we echt de schaal in handen hebben’

FC Twente is na de 3-0 zege op PSV officieus kampioen van de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. De Brabantse voetbalsters Caitlin Dijkstra en Kayleigh van Dooren zijn blij, maar worden pas euforisch als het officieel is.

De kampioensschaal was zaterdagmiddag in de Grolsch Veste, maar werd niet uitgereikt omdat de competitie aanstaande vrijdag nog op doelsaldo beslist kan worden. Hoewel een goal bij Ajax-FC Twente dan ‘dubbel’ telt, is is de marge van 19 normaal gesproken niet meer te dichten door de Amsterdamse vrouwen. En dus hebben de Tukkers met hun aanstaande achtste landtitel Ajax en PSV weer tuk.

Quote Het zit wel in ons achter­hoofd, maar we zijn het nog niet aan het vieren Caitlin Dijkstra (23), voetbalster FC Twente

Al vinden de voetbalsters van Twente het zelf voor felicitaties nog wat te vroeg. ,,We staan er zeker goed voor, dit was een belangrijke overwinning voor ons. Maar er komt nog een belangrijke wedstrijd, ook tegen Ajax moeten we het laten zien”, zegt Caitlin Dijkstra. Maar dit kan niet meer misgaan, toch? De verdedigster uit Breda schiet in de lach. ,,Voetbal is raar, haha. Maar inderdaad... als je het zo bekijkt. Het zit wel in ons achterhoofd, maar we zijn het nog niet aan het vieren. Wel de drie punten na deze goede wedstrijd. We zitten in een flow, scoren makken, houden de nul.”

Nog heel rustig

Ook Kayleigh van Dooren wil er nog niets van weten. ,,Feliciteer me maar als we echt de schaal in handen hebben”, zegt de Veldhovense nummer tien van Twente. ,,Het ziet er wel goed uit ja. Het ging vooral ook om deze week, dus ik ben zeker blij. Maar ik moet erbij zeggen dat ik nu ook nog heel rustig ben. De ontlading komt er volgende week wel uit.”

Quote Ik zit lekker in mijn vel en mijn kwalitei­ten komen hier tot zijn recht Kayleigh van Dooren (22), voetbalster FC Twente

Na de 1-0 was daar zaterdag al een voorproefje van te zien. Van Dooren zette Renate Jansen vrij voor de goal en zij opende na een half uur spelen de score in Enschede. ,,Een mooi kippenvelmoment”, aldus Van Dooren. ,,Ik zit lekker in mijn vel en mijn kwaliteiten komen hier tot zijn recht. Ik heb plezier in het voetbal.”

Volledig scherm Caitlin Dijkstra aan de bal tijdens FC Twente-PSV. Links Melanie Bross. © Niels Boersema/Pro Shots

Van Dooren (22) maakte afgelopen zomer van PSV de overstap naar FC Twente, Dijkstra (23) kwam over van Ajax. Allebei zochten ze speelminuten in een nieuwe omgeving en wilden ze meedoen om het kampioenschap. Die keuze om voor het eigenbelang te gaan pakte voortreffelijk uit. Hun spel valt in de eredivisie op, hun debuut in Oranje is inmiddels gemaakt. De deur naar het EK komende zomer in Engeland staat open.

,,Twente is een topploeg, met Ajax hadden we het ook altijd moeilijk tegen ze. Ik wist dus wel wat voor kracht er in dit team zat. Maar nu maak ik het van binnenuit mee en dat is echt top”, aldus Dijkstra.

Teamspirit

Gevraagd naar de kracht van dit Twente roemen de Brabantse speelsters de teamspirit. ,,Wij zijn één, zo hecht. Ik kan het niet eens omschrijven”, zegt Dijkstra, die in de catacomben van de Grolsch Veste dan toch een poging doet. ,,We willen vechten voor elkaar, maar beschermen elkaar ook. Dat geen energie. En dan valt alles op z’n plek en speel je een heel mooi seizoen.”

Van Dooren haakt in: ,,De sfeer is goed, we doen buiten het voetbal om ook veel met elkaar. En er wordt geluisterd. Als iemand niet goed in zijn vel zit, zullen anderen vragen hoe het gaat en of ze kunnen helpen. Op dat moment is dat misschien een klein ding, maar aan het einde van de rit is dat groot.”

Of Van Dooren er nog van baalt dat Ajax ook heeft gewonnen (met 1-4 van Feyenoord in De Kuip) en de schaal weer mee terug ging naar Zeist? ,,Het maakt mij echt niet uit wanneer, als het feestje er maar komt.”

Stand Pure Energie Eredivisie Vrouwen (per 14-5): 1. FC Twente 23-57, 2. Ajax 23-54, 3. PSV 23-42, 4. ADO Den Haag 23-36, 5. Feyenoord 23-35, 6. PEC Zwolle 24-28, 7. vv Alkmaar 23-17, 8. sc Heerenveen 23-15, 9. Excelsior 23-10.