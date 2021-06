Van Dooren, Leuchter en Simon vertrekken bij bekerkampioen PSV

Na drie jaar PSV heeft Van Dooren voor twee seizoenen getekend bij de landskampioen uit Enschede. ,,Ik denk dat Twente op dit moment de beste stap is voor mijn carrière. Die club past nu beter bij mij dan PSV”, geeft de 21-jarige middenveldster na haar laatste wedstrijd gehuld in de badjas van de bekerkampioen tegenover het ED aan.

Quote Ze begrijpen daar heel erg goed hoe ik als speelster in elkaar zit en hoe ik dan binnen de rest van het team zou passen Kayleigh van Dooren (21), voetbalster uit Veldhoven

Wijzigingen selectie PSV 2021-2022 NIEUW Femke Bastiaen (Kontich FC), Ana Capeta (Sporting Club de Portugal), Daniëlle de Jong (eigen jeugd), Desiree van Lunteren (Ajax), Maxime Snellenberg (eigen jeugd), Maruschka Waldus (Adelaide United)

WEG Kayleigh van Dooren (FC Twente), Dana Foederer (sc Heerenveen), Romée Leuchter (Ajax), Aniek Nouwen (Chelsea), Nurija van Schoonhoven (nnb), Kyah Simon (nnb), Joëlle Smits (VfL Wolfsburg)

De complete selectie van PSV is nog niet bekend. Er lopen nog onderhandelingen. Begin juli start de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat op 18 augustus begint met de Champions League. De loting is op 21 juni. In Eindhoven kende Van Dooren twee goede seizoenen en werd er veel van haar verwacht. Het afgelopen jaar kon ze echter, mede door een wisseling in speelstijl, niet meer rekenen op een basisplaats. Ze heeft een andere prikkel nodig en verhuist daarom naar het oosten van het land. ,,Het is niet bij de deur, dus ik ga daar wonen. Ik kijk er heel erg naar uit”, zegt de voetbalster die op 5-jarige leeftijd begon bij RKVVO. ,,Uit de gesprekken die ik bij Twente heb gevoerd, sprak heel veel vertrouwen. Ze begrijpen daar heel erg goed hoe ik als speelster in elkaar zit en hoe ik dan binnen de rest van het team zou passen. Twente heeft een ploeg die altijd wil voetballen en dat wil ik ook graag. Die visie delen we.”

Robert de Pauw is komend seizoen de hoofdcoach bij FC Twente. De Brabantse Caitlin Dijkstra, met wie ze eerder in het opleidingsteam van CTO Eindhoven speelde, komt over van Ajax. Onder anderen aanvoerster Renate Jansen en Kika van Es verlengden hun contract. Van Dooren: ,,Als ik naar de selectie kijk, dan staat er gewoon een heel goed team.”

Stap naar Oranje en het buitenland

Via FC Twente hoopt Van Dooren alsnog de stap naar Oranje te kunnen maken. ,,Ik wil me eerst nog twee jaar volle bak in Nederland laten zien. Maar ik hoop ook dat dit een tussenstap is richting het buitenland, die ambitie heb ik zeker.”

Quote Als ik terugkijk ben ik als voetballer en als persoon bij PSV enorm gegroeid Kayleigh van Dooren (21), voetbalster uit Veldhoven

Ze sloot haar periode bij PSV afgelopen weekeinde af met winst in de bekerfinale. ,,We konden de juiste energie op de mat leggen en ik ben blij dat we het hebben afgemaakt”, stelt Van Dooren, die pas in de extra tijd door Rick de Rooij gebracht werd. Een week eerder scoorde de Veldhovense als invalster in het Philips Stadion nog op knappe wijze de winnende tegen Twente. ,,Het is heel fijn dat ik mijn periode bij PSV op deze manier kan afsluiten. Als ik terugkijk ben ik als voetballer en als persoon bij PSV enorm gegroeid. Dat neem ik mee.”

Volledig scherm Romée Leuchter in de door PSV gewonnen bekerfinale. © Ron Baltus/Pro Shots

Leuchter laat zich verleiden door Ajax

Naast Kayleigh van Dooren vertrekt er met Romée Leuchter nog een talent uit het zuiden. Leuchter raakte in haar eerste jaar bij PSV overtraind. Eenmaal hersteld beleefde ze dit seizoen haar doorbraak bij PSV, dat graag met de 20-jarige vleugenaanvalster door wilde. Leuchter, basisspeelster onder Rick de Rooij, liet zich echter verleiden door een aanbod uit Amsterdam en tekende tot medio 2024 bij Ajax. ,,De speelstijl van Ajax trekt me aan. Ik denk dat die ook goed bij mij past. Ik kijk er ontzettend naar uit om bij Ajax te mogen voetballen en een hoop prijzen te pakken”, aldus Leuchter.

Simon kon verwachtingen niet waarmaken

PSV gaat ook niet verder met aanvalster Kyah Simon. De 29-jarige Australische kon door blessureleed de hoge verwachtingen niet waarmaken. Ze kwam tot drie officiële doelpunten voor PSV. Waar Simon haar carrière voortzet is nog niet bekend. Zij richt zich nu op de Olympische Spelen van Tokio en wil over twee jaar nog een keer schitteren op het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

Volledig scherm Kyah Simon zat meer dan haar en PSV lief was op de tribune. © Sem Wijnhoven/DCI Media