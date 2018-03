Vanity Lewerissa schiet PSV ronde verder in beker

Finale Algarve Cup afgelast vanwege hevige regen

7 maart De finale van de Nederlandse voetbalvrouwen om de Algarve Cup tegen Zweden is vanavond afgelast. Het veld in het Portugese Albufeira is door hevige regenval onbespeelbaar. De KNVB liet weten dat het duel niet op een ander tijdstip wordt gespeeld. De selectie reist morgenochtend naar huis.