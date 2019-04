Vier speelsters PSV bij allereerste selectie Oranje onder 23, ook Van Deursen opgeroepen

Video Jeslynn Kuijpers vooraf aan PSV-Ajax: ‘De druk ligt net zozeer bij ons’

18 april ‘Kom op! Zet door! Pak de bal af!’ In haar werk voor de PSV Foundation, waarbij ze deze donderdag voetbaltraining geeft aan een klein groepje aanstaande brugklassers, is Jeslynn Kuijpers bijna net zo fanatiek als wanneer ze zelf op het veld staat. De Tilburgse is pas 23 maar al een van de oudgedienden bij PSV.