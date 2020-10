Voetbalster Kyah Simon van PSV in de voetsporen van atlete Cathy Freeman

Dat ze in Nederland nog even onder de radar vliegt en zich volledig kan focussen op het voetbal, vindt ze prettig. Kyah Simon, een grote naam in het Australische voetbal, vertelde daar op televisie dat ze naar Europa ging. Op sociale media werd gespeculeerd over teams als Arsenal, maar het werd dus verrassend PSV. Dat was Down Under groot nieuws, zoals hier de terugkeer van Sari van Veenendaal breed werd uitgemeten. ,,Ik stond er met open vizier in. Toen PSV zich aandiende was het een makkelijke keuze en eentje waar ik nog steeds blij mee ben. De vrouwen eredivisie is in opkomst en PSV is een grote, professionele club”, legt Simon (29) na de training uit. Ze tekende voor één jaar in Eindhoven en bekijkt later wat het beste is voor haar carrière richting het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland, waarvoor ze een van de gezichten was die het bid promootten.