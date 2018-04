Voetbalsters Ajax elimineren PSV al in titelrace

Run op kaarten voor wedstrijd Oranjeleeu­win­nen

19 april 10.000 kaarten verkocht in één uur. Het staat er echt. Dat de Oranjeleeuwinnen ongekend populair zijn, blijkt ook wel uit de kaartverkoop voor het duel met Slowakije op 12 juni in het Abe Lenstra Stadion. In één uur werden er 10.000 tickets verkocht.