Voetbalsters FC Twente winnen in blessuretijd van PSV en pakken landstitel

FC Twente is de nieuwe landskampioen in het vrouwenvoetbal. De ploeg van coach Tommy Stroot won vrijdagavond in Eindhoven in blessuretijd met 2-3 van PSV, terwijl Ajax thuis tegen ADO Den Haag punten liet liggen: 1-1. Op de laatste speeldag kunnen PSV en Ajax daardoor Twente niet meer passeren op de ranglijst van de kampioenspoule. Het is na 2011, 2013, 2014, 2015 en 2016 de zesde landstitel voor FC Twente.

Beide ploegen moesten winnen in Eindhoven en dat zorgde voor een open wedstrijd. De Eindhovense voetbalsters oogden scherper dan een week geleden tegen Ajax. Het openingsdoelpunt van Renate Jansen gaf PSV zelf weg. Via een volley van Sara Yüceil van buiten het zestien metergebied kwam PSV weer op gelijke hoogte: ruststand 1-1. Snel na de pauze kwam Twente opnieuw op voorsprong toen het een strafschop kreeg nadat een speelster omver zou zijn getrokken. Joëlle Smits, de topscorer van Twente die volgend seizoen bij PSV onder contract staat, schoot onberispelijk binnen: 1-2.

PSV ging jagen op doelpunten en kwam via Katja Snoeijs terug tot 2-2. Vijf minuten voor tijd trok Myrthe Moorrees aan de noodrem. De vrije trap van Aniek Nouwen ging via de lat en de keepster terug in het veld, waarna Naomi Pattiwael scoorde uit de rebound. De Herdgang ontplofte, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. In blessuretijd van het Jassina Blom die nog de 2-3 maakte en daarmee FC Twente naar de titel schoot.

Eerste titel in clubhistorie

De laatste twee seizoenen was Ajax de kampioen en dit seizoen was PSV lang in de race om de eerste titel in de clubhistorie bij de vrouwen te pakken. De Eindhovense ploeg van trainer Sander Luiten sloot de reguliere competitie als nummer één af. De reglementen van de KNVB schrijven echter voor dat de teams maar de helft van de verdiende punten meenemen naar de play-offs. PSV stond ook halverwege de kampioenspoule nog aan de leiding. Maar drie wedstrijden in de laatste acht dagen zonder zege kon PSV niet opvangen.