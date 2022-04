Voetbalsters Jong PSV koploper in beloftencompetitie, met dank aan sparren met jongens

AchtergrondDe voetbalsters van Jong PSV winnen de topper van Jong Ajax en gaan aan de leiding in de beloftencompetitie. Kampioen worden is leuk meegenomen, maar het hoofddoel is speelsters klaarstomen voor het eerste.

,,We hebben een optimaal programma voor jonge, getalenteerde speelsters”, zegt trainer Mark den Brok van Jong PSV.

,,Met trainingsblokken van drie uur per dag, dat is behoorlijk evenredig aan dat van de vrouwen. Daarnaast krijgen we begeleiding vanuit TeamNL. Dan heb je het over mentale coaches, lifestyledeskundigen en diëtisten die de meiden helpen buiten het voetbalveld om. En speelsters met een langere reistijd kunnen intern gaan wonen op de CTO Sportcampus. Die samenwerkingen passen in de Brainport-gedachte; elkaar ondersteunen in deze regio.”

Duidelijk bovenuit steken

Jong PSV en Jong Ajax, die er duidelijk bovenuit steken in de beloftencompetitie, hadden voor het treffen van zaterdag op Campus De Herdgang evenveel verliespunten. De Eindhovense talenten kwamen 3-0 voor dankzij doelpunten van Senna Koeleman (die onlangs voor drie seizoenen tekende), Zera Hulswit en Fleur Stoit. De Amsterdamse meiden knokten zich terug tot 3-2, waarna Dieke van Straten uit Oirschot vlak voor tijd de overwinning veiligstelde: 4-2.

Na de reguliere competitie nemen de ploegen de behaalde punten mee naar de play-offs. De nummers één en twee spelen op 23 april in de eerste van vier rondes tegen elkaar in die laddercompetitie en de kans is groot dat Jong PSV en Jong Ajax elkaar in ronde drie of vier nogmaals tegenkomen.

Oefenen tegen de jongens

Met deze opzet zorgt de KNVB tegen het einde van het seizoen voor nog wat extra wedstrijden op eigen niveau. De Eindhovense club zoekt die weerstand zelf het hele jaar al op. Op dinsdagavond speelt Jong PSV namelijk vriendschappelijk tegen jongensteams van hoofdklasse- of landelijk divisieniveau. ,,Daar gaat de ontwikkeling harder en doen de speelsters de bagage op die ze nodig hebben”, aldus Den Brok. Door het dubbelprogramma kan iedereen ook veel speelminuten maken.

Quote Je ziet in de wedstrijd op zaterdag terug dat we een hoger niveau gewend zijn Dieke van Straten (18), voetbalster Jong PSV

,,Jongens zijn veel explosiever, zijn sneller in het wenden en keren. Daar leer je op inspelen en je ziet op zaterdag terug dat we een hoger niveau gewend zijn”, zegt Van Straten. De 18-jarige bij Oirschot Vooruit begonnen middenveldster geeft aan dat Jong PSV een relatief oude ploeg heeft. ,,Omdat we bij een topclub zitten, moet het eerste het minder van de eigen jeugd hebben.”

Quote Wij hebben hier alles wat je nodig hebt om een betere voetbal­ster te worden Emma Frijns (17), voetbalster Jong PSV

De drie voetbalsters die PSV al haalde voor volgend seizoen - Emmeke Henschen (18), Chimera Ripa (20), Gwyneth Hendriks (21) - hebben op jonge leeftijd al een aantal eredivisieseizoenen in de benen. ,,Maar wij hebben hier ook alles wat je nodig hebt om een betere voetbalster te worden”, stelt de 17-jarige linksback Emma Frijns uit Uden. ,,Wij staan bovenaan omdat we voetballend allemaal erg goed zijn, maar dat ook met elkaar als team zijn.”

Hechte lichting

Maak kennis met Jong PSV-speelsters... ♦ Jikke de Raaff

♦ Janneke Verheijen

♦ Zera Hulswit

♦ Shi-jona Martina Van die hechte lichting gaat PSV straks ongetwijfeld de vruchten plukken. Van Straten is een van de zes PSV’ers die deze week met Oranje O19 op pad zijn. Ze traint in Eindhoven al twee keer in de week met het eerste mee. ,,Daar moet je sneller handelen en fysiek wordt er meer van je gevraagd. Maar met hun ervaring staan ze er ook echt voor open om ons te helpen, die uitleg is heel fijn en leerzaam.”

Ook Frijns mocht na de winsterstop een aantal keer aansluiten op de training bij het eerste. Niet voor niets was haar overstap van UDI’19 naar Jong PSV zo gepiept. ,,Normaal loop je eerst een traject van maatwerk (meetrainen bij PSV maar ook nog wedstrijden spelen bij de eigen amateurvereniging tussen de jongens, red.). Ik mocht echter na een paar keer meetrainen al definitief komen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Bij PSV spelen is echt heel leuk.”

Volledig scherm Emma Frijns tijdens Jong PSV - Jong Ajax (4-2). © Kees Martens/DCI Media