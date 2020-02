Voetbalsters PSV grijpen weer naast prijs

Het is de voetbalsters van PSV weer niet gelukt om een eerste prijs te winnen. Na drie verloren bekerfinales ging vrijdagavond ook de finale van de eerste editie van de Eredivisie Cup verloren. FC Twente won de return in Eindhoven met 2-3.

PSV moest na de 4-2 nederlaag in Enschede vorige week deze vrijdagavond minimaal twee keer scoren. De eerste lag er al na drie minuten in. Danique Ypema legde de uit haar rug weggelopen Katja Snoeijs neer in het strafschopgebied en Kayleigh van Dooren benutte de toegekende penalty. PSV zocht de ruimte achter de Twentse defensie en zo brak Snoeijs in de tiende minuut door, maar zij stuitte op keepster Daphne van Domselaar.

PSV was de aanvallende ploeg en in de 27ste minuut gleed Joëlle Smits de bal op de paal. Daarna kwam Twente fortuinlijk op 1-1. Uit een corner van Renate Jansen ging de bal in de kluts over de lijn. Twente kwam zelfs op voorsprong via nog een frommelgoal. Davinia Vanmechelen, vorig seizoen nog speelster van PSV, gaf het laatste tikje. Keepster Ceci Santiago zag er daarbij niet goed uit. Vlak voor rust had PSV nog een penalty wegens hands moeten meekrijgen, maar die werd niet gegeven.

Weinig perspectief op succes

Met een tussenstand van 3-6 na drie keer 45 minuten gingen de Eindhovense voetbalsters met weinig perspectief op succes opwarmen in het kleedlokaal. Direct na rust kreeg Snoeijs een grote kans en tien minuten later zag de PSV-spits de bal via de binnenkant van de paal uit het doel draaien. Naomi Pattiwael schoot in de 66ste minuut wel raak. Een kwartier voor tijd kwam Twente opnieuw op voorsprong via een goal van Fenna Kalma: 2-3. Dat maakte de eindstand opgeteld 7-4 voor Twente.

PSV heeft dit seizoen nog twee kansen op een prijs. De ploeg van trainer Sander Luiten staat in de kwartfinale van de KNVB-beker en heeft zich als nummer 1 geplaatst voor de kampioenspoule van de eredivisie.