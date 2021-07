Voetbalsters PSV trappen eredivisie op 27 augustus af tegen PEC Zwolle

Aan de competitie 2021-2022 doen met de toetreding van Feyenoord negen teams mee. De opzet is gewijzigd. In het nieuwe model vervallen de play-offs en spelen de ploegen drie keer tegen elkaar. De stand op de ranglijst nadat alle clubs twee keer tegen elkaar hebben gespeeld, is bepalend voor de verdeling van de uit- en thuiswedstrijden in het derde deel van de competitie. Iedere speelronde is er een club vrij, zo komt PSV bijvoorbeeld al in het tweede weekend niet in actie.