Voormalig PSV-speelster Naomi Pattiwael tekent voor de rest van dit seizoen bij FC Twente

Ze kwam in haar laatste weken in Eindhoven al niet meer in actie voor de ploeg van coach Rick de Rooij. De Limburgse geeft aan blij te zijn met haar nieuwe werkgever. „FC Twente is een mooie club met veel ambitie, dat laten ze ieder jaar weer zien”, aldus Pattiwael in een eerste reactie op Twitter. „Ze doen bovenin mee in de competitie, dat is het niveau waar ik wil spelen.”