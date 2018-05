Vrouwen FC Eindhoven verliezen, maar krijgen toch goed nieuws

Daniëlle van de Donk eindigt met Arsenal als derde in WSL

20 mei Voetbalster Daniëlle van de Donk is met Arsenal op de derde plaats geëindigd in de Engelse Women's Super League (WSL). De Valkenswaardse scoorde zondag twee keer in het afsluitende duel met Bristol City, dat door Arsenal met 1-6 gewonnen werd.