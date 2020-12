Vrouwen PSV houden goed gevoel over aan Champions League-debuut: ‘Voetbal is meer dan de uitslag’

De centrale verdedigster legt de nuance in Estadí Johan Cruyff direct uit. ,,Voetbal is meer dan de uitslag. We hebben hier ook zo veel mee gewonnen. Dit is een gigantische ervaring geweest voor ons. Over twee wedstrijden bekeken hebben we echt wel laten zien wie PSV is en bij vlagen ook kunnen doen wat we graag wilden. We hebben kansen gecreëerd en een goal gemaakt tegen een van de beste teams van de wereld op dit moment. Dus ik ben ondanks de uitschakeling heel tevreden en trots.”