Vrouwen PSV klaar voor Lokomotiv Moskou: ‘We hebben kneiterhard getraind’

De PSV-trainer heeft de nadruk gelegd op zelf aan de bal zijn. ,,Ons spel moet attractief gaan worden en wat ik in de voorbereiding heb gezien bevalt me echt heel goed. Als je mij vraagt of ik er vertrouwen in heb en ik kijk naar hoe we ons ontwikkelen, dan maken we in ieder geval een goede kans tegen Lokomotiv Moskou.”

Iedereen heeft het al over Arsenal

Verder dan de eerste wedstrijd van het minitoernooitje in de Sapsan Arena wil de Deurnese oefenmeester nog niet kijken. Dat duel (aftrap woensdag 17.00 uur) is direct beslissend, alleen bij winst staat zaterdag een plek in de tweede ronde van de vernieuwde Europese clubcompetitie op het spel. ,,Iedereen heeft het al over Arsenal, maar we moeten eerst van de Russinnen winnen. We moeten niet vergeten dat zij volop in competitie zijn en wij nu pas beginnen. Technisch en tactisch zijn wij verder, maar zij zullen in eigen huis hun huid duur verkopen”, aldus De Rooij, die jeugdspeelsters Senna Koeleman en Eef Smits beloonde met een plekje in de wedstrijdselectie van PSV.