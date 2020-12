Vrouwen PSV zijn gewaarschuwd voor jagende doelpuntenmachine Barcelona

De KNVB verplaatste de laatste eredivisiewedstrijd van PSV en Ajax in 2020 van 13 naar 20 december. Barcelona speelde afgelopen weekend wel en won met 7-0 bij Valencia, de oude club van Mandy van den Berg en Gio Carreras . Asisat Ashoala maakte een hattrick. Lieke Martens moest het, net als Jenni Hermoso, met een invalbeurt doen. Trainer Lluís Cortés kan naar hartenlust rouleren met zijn speelsters. Na acht wedstrijden in La Liga heeft Barcelona een doelgemiddelde van 45-1. Alleen Real Sociedad wist tegen Barcelona het net te vinden. En PSV dus vlak voor tijd in de Champions League via Joëlle Smits (1-4), iets waar ze aan Barça-zijde niet blij mee waren. Na afloop noemden ze het hun minst comfortabele optreden van het seizoen. ,,PSV heeft het ons best wel lastig gemaakt”, vond Martens, die op haar verjaardag ongetwijfeld nogmaals wil scoren tegen PSV.

Eigen stijl van spelen

In het Catalaans dagblad ARA kwam Hermoso er nog op terug. ,,Als we onder druk worden gezet, wordt altijd gezegd dat wij op dat vlak moeten verbeteren. Maar het is misschien ook zo dat de de tegenstander dingen heel goed doet. Barça heeft zijn eigen stijl van spelen. De resultaten zijn wat ze zijn omdat wij meer en meer willen. Het is heel moeilijk om telkens met zo veel goals te winnen. Daarvoor moeten de speelsters gefocust en ambitieus zijn. We gaan na iedere goal voor de volgende, en dat in alle wedstrijden. De uitslag in Eindhoven telt nu niet, het is een nieuwe wedstrijd en we gaan die spelen zoals we dat altijd doen.”