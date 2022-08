Alle ogen op Jumbo-Visma, maar ook vraagtekens rond kopman Primoz Roglic

Robert Gesink is bezig aan zijn zestiende (!) seizoen in dienst van Jumbo-Visma en de voorlopers van de ploeg. Maar ook voor de 36-jarige routinier went het niet dat zijn ploeg is uitgegroeid tot één van de beste ploegen ter wereld, misschien wel de beste wielerploeg van de aardbol. ,,Zelfs als ik in Canada op de fiets zit, kom ik mensen tegen in wielerkleding van Jumbo-Visma. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt’’, zegt Gesink. ,,Dat mensen buiten Nederland letterlijk fan zijn van de ploeg. We zijn een aantrekkelijke ploeg en dat laten we ook zien. Daarin zijn we heel erg gegroeid. Met het succes in de Tour is dat in een stroomversnelling gekomen. En het einde hebben we nog niet gezien.’’