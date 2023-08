Andreas Kron draagt zege in verregende Vuelta-rit op aan overleden ploeggenoot, Primoz Roglic met schrik vrij na val

De etappe ging over 181,8 kilometer van Mataró naar Barcelona, met in de finale de beklimming van de Montjuïc. Vijf renners veroverden een plaats in de vroege vlucht, onder wie Jetse Bol (Burgos-BH). Op iets meer dan veertig kilometer van de finish verloor de Nederlander in een afdaling de aansluiting vooraan.



Piccolo bleek samen met de Spanjaard Javier Romo de sterkste avonturier. Het duo had bij de tijdopname op negen kilometer van de finish een voorsprong van zo'n twintig seconden op het peloton. Dat was voor Piccolo genoeg om de rode trui over te nemen van Milesi, die net als vele collega's betrokken was bij een val op de gladde wegen rond Barcelona.



