Arensman als kopman naar Vuelta, Van Baarle mee met Ineos: bekijk hier de selecties

Fabio Jakobsen ziet grootste concurrent uit de Vuelta stappen

Jasper Philipsen is vandaag niet meer van start gegaan in de elfde etappe van de Ronde van Spanje. De sprinter van Alpecin-Fenix, tweevoudig ritwinnaar in de Vuelta, is ziek en besloot daarom in samenspraak met de ploeg op te geven.

25 augustus