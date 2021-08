Aru stopt na Vuelta als profrenner

Aru sloot na veel blessureleed begin dit jaar aan bij team Qhubeka en vertelde dat hij er zijn liefde voor de racefiets heeft teruggevonden. Dat resulteerde onlangs in de tweede plaats in de eindrangschikking van de Ronde van Burgos achter Mikel Landa. De Italiaan stond in zijn carrière ook tweemaal op het klassementspodium van de Ronde van Italië, hij werd derde in 2014 en een jaar later tweede. In de Tour was de vijfde plaats zijn hoogste klassering.