Australiër Kaden Groves houdt Danny van Poppel van sprintzege af in Vuelta

Streep door WK voor Alaphilippe?

In hun tocht langs de kust leek er in het peloton weinig aan de hand, totdat wereldkampioen Julian Alaphilippe op iets meer dan 60 kilometer van de aankomst plots op het asfalt zat. De Fransman was ten val gekomen, greep naar zijn sleutelbeen/schouder en verliet de Vuelta met zijn rechterarm in een mitella. De kans is groot dat Alaphilippe ook een streep kan zetten door het WK van later deze maand in Australië, waar hij zijn regenboogtrui hoopte te verdedigen. Met zijn uitvalbeurt raakte klassementsleider Remco Evenepoel tevens opnieuw een belangrijke pion kwijt.