Boeren gaan massaal actievoeren tijdens wielerronde La Vuelta in Nederland: ‘Honderden strobalen’

Het is volgens de initiatiefnemers van de actie niet de bedoeling om het wielerevenement te verstoren. Er zijn geen blokkades, of andere wilde acties gepland. De actievoerende boeren willen ten overstaan van miljoenen televisiekijkers over de hele wereld duidelijk maken dat er wat hen betreft een streep moet door de stikstofplannen van het kabinet.

De organisatie van La Vuelta Holanda is op de hoogte van de boerenacties . ,,We zijn in gesprek met de initiatiefnemers van de acties. Ze hebben aangegeven dat ze het evenement niet willen verstoren en dat er geen nadelige effecten zullen zijn voor de renners en het publiek”, aldus La Vuelta-woordvoerder Dimitri Bonthuis.

Massaal naar het parcours

Teus van der Wind, veehouder uit Woudenberg en lid van de boerenactiegroep Agractie, nam het initiatief tot de protestacties. ,,We willen met veel vlagvertoon en spandoeken demonsteren langs het parcours. Ik heb collega's opgeroepen om massaal naar het parcours te komen met landbouwvoertuigen, hoogwerkers en trekkers.”

De Gelderse Vallei, het gebied rondom Woudenberg en Scherpenzeel, is volgens Van der Wind het meest getroffen deel van Nederland als de maatregelen van de overheid straks doorgaan. ,,Hier zitten tientallen innovatieve boerenbedrijven die straks moeten verdwijnen. Dat moet worden voorkomen en dat willen we aan de wereld laten zien.”

De boeren verwachten veel internationale aandacht te scoren met deze acties. De beelden van La Vuelta bereiken miljoenen televisiekijkers in de hele wereld. De boerenacties zijn gepland tussen 11.00 en 17.00 uur in Woudenberg waar het peloton volgens de organisatie van La Vuelta wordt verwacht tussen 16.00 en 17.00 uur.

De organisatie van La Vuelta is niet op voorhand tegen acties die worden gevoerd tijdens het evenement. ,,Zolang de ronde er geen hinder van ondervindt, dan staat het burgers of organisaties vrij om te demonstreren. Wij gaan er als organisatie van La Vuelta niet over om dit te verbieden”, zegt de woordvoerder.

Meerwaarde voor televisiebeelden

Bij de Tour de France gebeurt het vaker dat boze boeren actievoeren tijdens de koers. Onlangs vormden actievoerende boeren met tractoren een racefiets. ,,Als het ludieke acties zijn, kan het zelfs van meerwaarde zijn voor de televisiebeelden”, aldus de woordvoerder van La Vuelta Holanda. ,,Het is aan de regie van de Spaanse televisie hoe ze dit in beeld willen brengen.”

Teus van der Wind en zijn collega's zijn al druk bezig met de voorbereidingen van het protest. ,,We gebruiken de weilanden rondom het parcours om actie te voeren. Daar zullen we zichtbaar zijn met trekkers en ludieke uitingen. We gaan honderden strobalen neerleggen met de tekst ‘SOS Farmers’. We gaan duizenden boerenzakdoeken uitdelen in het publiek. Het zal niemand ontgaan dat wij aan de bel trekken.”

Van der Wind zegt van harte te hopen dat de acties netjes verlopen. ,,We willen ons van onze beste kant laten zien. Met de gemeente, politie en de organisatie van de Vuelta hebben we al aan tafel gezeten in mijn boerderij om te overleggen. Ons is toegezegd dat de acties in beeld komen. Daar vertrouwen we op. Dan zorgen wij dat het protest goed verloopt.”

