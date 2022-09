Column Thijs Zonneveld | Wéér geen zege voor Wilco Kelderman... ieder ander zou allang zijn gestopt met deze klotesport

Ik geloof dat het de 137ste keer was. Of anders de 136ste keer of de 138ste keer. Het kan ook de zes triljardste keer zijn geweest. Ik ben de tel een tijdje geleden kwijtgeraakt. Het is als zandkorrels in de woestijn tellen, of sterren aan de hemel. Veel, zijn het er. Heel, heel veel.