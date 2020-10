Dauphiné-winnaar Martínez stapt gehavend af

Roglic ontsnapt, Cavagna verrassen­de winnaar in enerveren­de rit Vuelta

13 september Primoz Roglic is weer dichter bij de eindzege in de Ronde van Spanje gekomen. De Sloveense kopman van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma hield in de 19e rit stand, hoewel een valpartij hem even terug wierp. Een aanval van Movistar, de ploeg van de Spaanse nummer twee Alejandro Valverde, liep echter op niets uit.