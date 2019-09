De Vuelta van Roglic in acht beslissende momenten

Beste renner, beste ploegPrimoz Roglic is de eerste Sloveense winnaar van een grote wielerronde. Dat is hem niet aan komen waaien, hij wist drie weken lang te overleven in hachelijke situaties.

Door Daan Hakkenberg en Thomas Sijtsma

Etappe 1, Salinas de Torrevieja – Torrevieja

Eerst was het een buurman van het parcours, daarna bleek het een leeggelopen kinderbadje. Hoe dan ook: de Vuelta kon niet dramatischer beginnen voor Jumbo-Visma en Primoz Roglic. De ploegentijdrit was amper tien kilometer onderweg toen de halve ploeg onderuit ging door de waterstroom afkomstig uit het bakje hoger op de heuvel.

De verwondingen bij Roglic vielen uiteindelijk mee, al verloor hij veertig seconden op Astana. Grootste slachtoffer bleek achteraf Steven Kruijswijk. De nummer drie van de Tour de France ging drie dagen later niet meer van start.

Volledig scherm © BELGA

Etappe 9, Andorra la Vella - Cortals d’Encamp

Hartstikke mooi. Op papier. Maar in het noodweer is de chaos in de finale van etappe 9 met een ruim vier kilometer onverharde strook en daarna aankomst op Cortals d’Encamp (2095 meter) niet te overzien. Uiteindelijk komt Primoz Roglic met de schrik vrij en blijken de 25 seconden achterstand op Nairo Quintana niet fataal, maar zijn botsing met een stilstaande motor had veel dramatischer uit kunnen pakken.

Het komt de organisatie van de Vuelta op een uitbrander te staan van ploegmanager Richard Plugge (tevens vice-voorzitter van AIGCP, het verbond van wielerploegen). ,,Stop hiermee. Natuurlijk ben ik bang dat de renners iets overkomt. Laten we het gevaar niet opzoeken. Vanwege het zogenaamde spektakel en onder het mom dat de fans dit mooi vinden worden er steeds vreemdere capriolen uitgehaald. Maar ze hadden gewoon op het asfalt moeten blijven.’’

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Etappe 10, Jurançon – Pau

De verovering van de rode trui vindt plaats in de tiende rit als de renners over een vlakke tijdrit van 36 kilometer hun krachten mogen meten. Zoals verwacht is Roglic de beste klassementsrenner. En niet zo’n beetje ook. De hardrijder verpulvert de concurrentie en rijdt de concurrenten zonder uitzondering bijna allemaal naar twee minuten achterstand. Daarna blijkt hij tegen de druk te kunnen, de rode trui verdwijnt niet meer van zijn schouders.

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Etappe 13, Bilbao – Los Machucos

Deze Vuelta geldt niet alleen als definitieve doorbraak van Roglic als winnaar van een grote ronde, ook zijn landgenoot Tadej Pogacar (20) heeft zijn beste kant laten zien. De Sloveen wint drie ritten en deze op Los Machucos is wellicht de mooiste.

Deze slotklim, met stukken boven de 25 procent en gleuven in de weg om auto’s niet weg te laten glijden, blijken de twee Slovenen een klasse apart. Lichtgewichten Nairo Quintana en Miguel Angel Lopez hebben geen antwoord op de twee ontketende renners. Mocht er nog enige twijfel zijn over de kansen van Roglic als eindwinnaar, vandaag zijn ze definitief verleden tijd.

Volledig scherm © BSR Agency

Etappe 15, Tineo – Santuario del Acebo

De 15de rit van deze Vuelta, met een bijna mensonterende slotklim naar Santuario del Acebo, legt twee dingen bloot: Roglic is een van de beste klimmers in deze ronde en zijn ploeg is ijzersterk. De dagwinst gaat na een excellente solo naar Sepp Kuss. De jonge Amerikaan van Jumbo-Visma heeft in de afgelopen weken beulswerk voor zijn kopman verricht en laat zien zelf ook een afmaker te zijn.

Roglic pakte in deze rit, samen met de onvermoeibare Alejandro Valverde, voorsprong op de naaste belagers Nairo Quintana, Tadej Pogacar en Miguel Angel Lopez. Zoals vaker in deze Vuelta lijkt Roglic bergop onvermurwbaar.

Volledig scherm Sep Kuss © BSR Agency

Etappe 17 Aranda de Duero - Guadalajara

De op het oog vlakke 17e etappe - al bestaan die eigenlijk niet in de Vuelta - is misschien wel de grootste krachtproef die Primoz Roglic moet doorstaan. De waaieretappe wordt een zelden vertoond schouwspel.

Al na twee kilometer rijdt een groep van ongeveer veertig renners weg met daarbij Nairo Quintana en Wilco Kelderman (de nummers 6 en 8 van het klassement). Quintana staat voor de start nog op een ruime achterstand van bijna acht minuten, maar als de groep zes minuten voorsprong heeft, komt de rode trui van Roglic serieus in gevaar. Uiteindelijk wordt met hulp van UAE (voor Tadej Pogacar) en Astana (Voor Miguel Ángel López) het gat teruggebracht. Op de streep verliest Roglic dik vijf minuten op Quintana maar houdt de rode trui en heeft nog ruim twee minuten voorsprong in het klassement. Roglic toont zich na afloop schuldbewust. ,,Ik heb een fout gemaakt. Bij de start zat ik niet op de plaats waar ik moest zitten. Het team heeft me er toen doorheen geholpen. We hebben de veldslag van vandaag verloren, maar de oorlog natuurlijk niet.’’

Volledig scherm © BSR Agency

Etappe 19 Ávila - Toledo

Alejandro Valverde en zijn Movistar-ploeggenoten laten zich met nog ruim 60 kilometer te gaan van hun meest onbarmhartige kant zien. Bij een massale crash bij het uitrijden van het dorp Escalona gaan Primoz Roglic en nagenoeg de complete ploeg van Jumbo-Visma onderuit. Tony Martin, kamergenoot van Roglic, nog moet opgeven met een hersenschudding en een grote wond boven zijn rechteroog.

Na de valpartij rijden Valverde en zijn ploeggenoten in het blauw Roglic al snel op een achterstand van ruim een minuut. De rodetruidrager is samen met Miguel Angel López veroordeeld tot achtervolgen. Vooraan wordt Valverde mede door de manschappen van Deceunick - Quick Step tot de orde geroepen. Aanvallen als de klassementsleiders is gevallen: het is niet verboden, maar chique is het allerminst.

Uiteindelijk komt Roglic met al zijn rivalen over de streep in Toledo. Achteraf spreken renners schande van de tactiek van Valverde en Movistar. ,,Wat een wereldkampioen hebben wij,’’ bijt López Valverde toe. Ook sprinter Sam Bennett spreekt zich direct na de finish uit.

In eerste instantie verdedigt Movistar zich met het argument dat aanvallen op dat punt al voor de start van de etappe was gepland. ’s Avonds biedt de ploeg alsnog via een officieel communiqué excuses aan.

Volledig scherm © BSR Agency

Etappe 20 Arenas de San Pedro – Plataforma de Gredos

De aankomst op 1750 meter hoogte in het nationaal park Sierra de Gredos gaat bepalen wie de Vuelta van 2019 wint. Op papier is de laatste bergetappe over 190 kilometer met zes beklimmingen al loodzwaar. De aanhoudende regen vanuit de start maakt het tot een martelgang. Astana probeert al vroeg in de etappe renners vooruit te sturen, maar eens te meer blijkt Roglic over een ijzersterke ploeg te beschikken. Onder meer Sepp Kuss en Robert Gesink neutraliseren aanvallen en tot de aanval van López op Puerto de Peña Negra op 42 kilometer van de streep kan Roglic rekenen op steun. Daarna stelt hij in zijn eentje de rode trui veilig.

Op de streep op boven op Plataforma de Gredos wordt Roglic opgewacht door zijn vriendin Lora en zijn zoontje Lev van tweeënhalve maand oud. Roglic schrijft geschiedenis als eerste Sloveense rondewinnaar en ook voor zijn ploeg Jumbo-Visma is de Vuelta-zege de eerste overwinning in een grote ronde.