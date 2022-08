Dit zijn de renners om in de gaten te houden in de Vuelta: ‘Ik ga uit van een aantal Nederlandse etappezeges’

De laatste grote wielerronde van het jaar begint vrijdag in Utrecht. Wat kunnen we verwachten van deze Vuelta? Een vooruitblik met Koen de Kort, die de Ronde van Spanje zes keer uitreed.

Openingsweekend

Het was de ronde van zijn definitieve doorbraak. Toen Tom Dumoulin achter Esteban Chaves tweede werd in de tweede etappe van de Vuelta van 2015, ging de Nederlandse sportliefhebber er eens goed voor zitten. Dumoulin, die deze week bekendmaakte per direct te stoppen als profwielrenner, won in die ronde twee ritten, droeg de rode leiderstrui en werd uiteindelijk zesde in het eindklassement.

,,Als je er zelf in zit, is het moeilijk om in te schatten of te voelen hoezeer zoiets leeft in Nederland’’, zegt Koen de Kort (39), toentertijd ploeggenoot van Dumoulin bij Giant-Alpecin. ,,Maar achteraf merkten we dat er heel veel mensen gekeken hadden. In principe is het verschil tussen de Tour de France en de Vuelta heel groot, hoor. In Spanje is het heel relaxed. Niet qua parkoers of qua zwaarte van de koers, maar wel qua aandacht en de dingen eromheen.’’

Quote Het gaat heel goed met het Nederland­se wielrennen en het zou mooi zijn als dat voor veel mensen langs de kant zorgt Koen de Kort

De prestaties van Dumoulin leidden tot enthousiasme bij het Nederlandse wielerpubliek. Nu de derde grote ronde van dit jaar in Nederland start, levert dat ook extra aandacht op. Vrijdag begint de Vuelta met een ploegentijdrit in Utrecht, waarna er nog twee ritten op Nederlandse bodem volgen (Den Bosch - Utrecht en Breda - Breda). ,,Het gaat heel goed met het Nederlandse wielrennen en het zou mooi zijn als dat voor veel mensen langs de kant zorgt’’, aldus De Kort, die zelf zeven keer startte in de Vuelta en de ronde zes keer uitreed.

Opvolger van Dumoulin

Maar blijven die Nederlandse fans de ronde na het openingsweekend volgen? Zit er bijvoorbeeld een scenario in zoals in 2015 met Dumoulin? Wilco Kelderman lijkt in staat om een goed klassement te rijden. Hij werd al eens vierde, tiende en zevende in Spanje (2017-2019), haalde in 2020 het podium van de Giro (derde) en werd vorig jaar vijfde in de Tour. Hij is samen met Giro-winnaar Jai Hindley kopman van Bora-Hansgrohe.

Volledig scherm Koen de Kort. © Cor Vos

Ook Thymen Arensman (DSM) begint als kopman aan de Vuelta. Na zijn achttiende plaats in de Giro hoopt hij een goed klassement te rijden. Kan de 22-jarige Arensman doen wat Dumoulin in 2015 deed? ,,Het zou mij niets verbazen’’, zegt De Kort. ,,Het is zeker mogelijk dat Arensman hier voor zijn doorbraak gaat zorgen. Ik denk sowieso dat er ruimte is voor verrassingen, vooral als het gaat om het algemeen klassement.’’

Dertien Nederlanders

Met de ritzeges van Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen en de ongekende dominantie van Jumbo-Visma bewees de afgelopen Tour weer eens dat het Nederlandse wielrennen een bijzonder succesvolle periode doormaakt. De Kort denkt dat die trend in de Vuelta wordt voortgezet. ,,Ik ga wel uit van een aantal Nederlandse etappezeges’’, zegt hij stellig. ,,Het zou mooi zijn als dat al meteen in het openingsweekend gebeurt, al is dat niet heel eenvoudig. Ik denk in eerste instantie aan Cees Bol en Danny van Poppel. Zij kunnen winnen in Nederland.’’

Bol (DSM) en Van Poppel (Bora-Hansgrohe) hebben ongetwijfeld hun zinnen gezet op rit 2 en 3. Andere rappe mannen zijn Van Poppels ploeggenoot Sam Bennett, Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck), Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en Pascal Ackermann (Team Emirates).

Volledig scherm Danny van Poppel. © BELGA

Aan de 77ste Vuelta doen vooralsnog dertien Nederlanders mee. Naast Arensman, Kelderman, Bol en Danny van Poppel zijn dat Robert Gesink, Mike Teunissen, Sam Oomen (allen Jumbo-Visma), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Wout Poels (Bahrein Victorious), Daan Hoole (Trek-Segafredo), Joris Nieuwenhuis (DSM), Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) en Jetse Bol (Burgos-BH).

Favorieten

Wie de favoriet is voor het winnen van de Vuelta van 2022? Op papier is dat Primoz Roglic. De 32-jarige Sloveen, die de Tour moest verlaten als gevolg van een valpartij waarbij zijn schouder uit de kom raakte, won de afgelopen drie edities van de Spaanse ronde. Hij is nu opnieuw de kopman van Jumbo-Visma. ,,Ik denk dat hij goed genoeg is om weer te winnen’’, zegt De Kort. ,,Hij zal er echt wel staan. Natuurlijk is hij hard gevallen in de Tour, maar je kon daar wel zien dat hij echt goed in vorm was. Als hij niet al te veel last meer heeft gehad van die valpartij en zich goed heeft kunnen voorbereiden, is hij de topfavoriet. Ik denk dat het tussen hem en Richard Carapaz gaat.’’

Olympisch kampioen Carapaz (29) is de kopman van Ineos Grenadiers. De Ecuadoraan, Giro-winnaar in 2019, werd al eens tweede in Spanje (2020) en was eerder dit jaar ook tweede in de Giro. Achter Hindley dus. De Australische ploeggenoot van Kelderman completeert het rijtje topfavorieten voor de ronde die op 11 september eindigt in Madrid.