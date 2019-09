Een vlakke etappe op z'n Spaans in de Vuelta

VIDEO Gerbrands en Van Gerwen figureren in geniale video Team Jum­bo-Vis­ma: ‘Hey, Richard!’

10 september Met nog een paar etappes in het verschiet geniet Primož Roglič een soevereine voorsprong in de Vuelta a España. Naaste belager Alejandro Valverde ligt bijna drie minuten achter op de 29-jarige Sloveen. Een prestatie die niet alleen in de wielersport is opgevallen.