Engels ziet Roglic alleen maar groeien: ‘Hij heeft nog geen slecht moment gehad’

De voorbereiding was ook volledig anders. Kort voor de Giro won Roglic nog de Ronde van Romandië. In de aanloop naar de Vuelta reed hij geen enkele wedstrijd. ,,Feit is dat hij na een lange periode van inactiviteit meteen goed kan trainen en presteren. Hij is hier in de ronde gegroeid. We zullen dat in de winter zeker evalueren."



Als ploegleider was Engels drie keer eerder dicht bij de eindzege in een grote ronde. Met Tom Dumoulin (Vuelta, 2015), Steven Kruijswijk (Giro, 2016) en dus Roglic dit voorjaar. ,,Het waren allemaal mooie ervaringen, maar het wordt wel eens tijd dat het lukt. Het heeft voor mij geen gevolgen, geen bonus of zo. Maar het is wel mijn ambitie mensen zo goed mogelijk te laten presteren. Een zege in een grote ronde is het hoogst haalbare. Als Primoz wint zal ik blij en trots zijn."