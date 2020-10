Etappe 9: Massasprint ligt voor de hand in volledig vlakke rit

Fotoserie: vreugde bij Roglic en Jakobsen na finish in Madrid

15 september De 74ste editie van de Vuelta a España zit erop. De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) behield zijn rode trui en won zijn eerste grote ronde, Fabio Jakobsen (Deceuninck–Quick-Step) was de sterkste in de sprint in Madrid.