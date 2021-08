Fabio Jakobsen loopt net ritwinst mis in massasprint Vuelta: ‘Ik ben teleurgesteld’

Roglic blijft leiderDe tweede etappe in de Ronde van Spanje is een prooi geworden voor Jasper Philipsen. De Belg van Alpecin-Fenix versloeg Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) in een massasprint. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) blijft in het bezit van de rode leiderstrui.

Jakobsen rijdt met de Vuelta zijn eerste grote ronde sinds zijn zware crash vorig jaar in de Ronde van Polen. De 24-jarige sprinter won vorige maand nog twee etappes in de Ronde van Wallonië. Op dag twee van de Vuelta was enkel Philipsen sneller.

Een drietal Spaanse renners ging vanaf de start weg en kreeg een maximale voorsprong van zo’n drie minuten. Diego Rubio bleef het langste vooruit, maar werd op 20 kilometer van de streep ingelopen. In de slotkilometers zorgden de sprintersploegen van Deceuninck - Quick-Step en Alpecin-Fenix er met een hoog tempo voor dat er niemand meer kon ontsnappen.

Volledig scherm De drie vroege vluchters, v.l.n.r.: Sergio Roman, Diego Rubio en Xabier Azparre. © EPA

In een rommelige slotkilometer ging de Colombiaan Juan Sebastián Molano als eerste de sprint aan met de Australiër Michael Matthews in zijn wiel. Jakobsen leek er aan de rechterkant op tijd uit te komen, maar Philipsen was aan de linkerkant van Molano nog net wat sneller. Achter de Belg en de Nederlander eindigde Matthews als derde.

Jakobsen won in de Vuelta van 2019 al eens twee etappes. Deze Ronde van Spanje volgen nog zeker vier nieuwe kansen op dagsucces. ,,Ik ben teleurgesteld”, aldus de Nederlander op de website van zijn ploeg na de eerste sprintkans. ,,De sprint was niet perfect, want ik moest veel moeite doen om de renner voor mij in te halen op 200 meter van de sprint. In een split second verloor ik daar wat snelheid. Een podiumplek is toch een goed resultaat en geeft vertrouwen dat een zege mogelijk moet zijn in de komende dagen.”

Volledig scherm Fabio Jakobsen. © BELGA

Roglic blijft leider

Op zo'n vier kilometer van de finish was er nog een massale valpartij middenin het peloton, met vooral slachtoffers bij Bora-hansgrohe. Klassementsleider Roglic kon de val net ontlopen. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma, de afgelopen twee jaar winnaar van de Vuelta, finishte vervolgens veilig in het peloton en behield zijn rode leiderstrui. ,,Gelukkig kunnen we concluderen dat we deze etappe zijn doorgekomen zonder problemen”, aldus Roglic na de tweede rit. ,,In dit soort etappes moet je altijd alert zijn om geen schade op te lopen.”



In het klassement heeft hij vier seconden voorsprong op de Spanjaard Alex Aranburu. Morgen wacht de eerste serieuze test voor de favorieten voor de eindzege in de Ronde van Spanje. De derde etappe eindigt op Picón Blanco, een beklimming van 7,6 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,1 procent. ,,Ik ken de slotklim niet”, vertelde Roglic. ,,Het zal snel duidelijk worden of de beklimming mij ligt.”

Volledig scherm Primoz Roglic in de rode trui wordt ondersteund door Jumbo-Visma-ploeggenoten Steven Kruijswijk (m) en Robert Gesink (l). © AFP

Bekijk hier alle klassementen:

Volledig scherm Het peloton tijdens de tweede etappe van de Vuelta. © AFP

Volledig scherm Het peloton tijdens de tweede etappe van de Vuelta. © EPA

Bekijk hier het routeschema:

Wil je de etappe nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

Bekijk hier het complete deelnemersveld:

Bekijk hier het routeschema:

