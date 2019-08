Gaat Kelderman in Vuelta weer zijn seizoen redden?

Door Pim Bijl



In Hotel La Laguna Spa & Golf in Quesada, niet ver van de plaats waar morgen de Vuelta in gang schiet met een ploegentijdrit in Torrevieja, vertelt Kelderman uit te kijken naar deze drie weken door Spanje. Na een seizoen waarin het vooral tobben was, is hij vastberaden iets van zijn Vuelta te maken. ,,Ik heb er alles aan gedaan hier echt top te zijn. De laatste maand heb ik hard gewerkt om zo goed als mogelijk aan de start te staan.”

Zijn vorige grote ronde - de Tour - viel in juli in het water. Vooraf had hij al aangekondigd dat hij door de lange nasleep van zijn zware val in de Ronde van Catalonië absoluut nog niet klaar was voor het rijden van een klassement. Maar tijdens de Tour kwamen daar fikse rugproblemen bij en waren ook zijn pogingen om mee te gaan in ontsnappingen kansloos. ,,De Tour viel wel erg tegen. Mijn rug is nooit het sterkste punt van mijn lichaam geweest en ik heb na Catalonië lang met een nekbrace omgelopen. Dat heeft er geen goed aan gedaan. Het was een teleurstelling. Maar omdat ik op tijd ben afgestapt en naar huis ben gegaan, zijn mijn kansen voor deze ronde wel gegroeid. Ik ben aan de hard aan de slag gegaan met de fysiotherapeut en allerlei oefeningen. Ook ben ik zelf nog tien dagen op hoogtestage gegaan in Livigno.”

En dus ziet hij de Vuelta met vertrouwen tegemoet. ,,Al wil ik er ook weer niet teveel druk opleggen. Want ik moet ook nog zien of de rug het houdt.” Zeker is dat deze ronde hem ligt. Vorig jaar werd Kelderman tiende, in 2017 knokte hij zelfs mee voor het podium en eindigde hij uiteindelijk als vierde. ,,Dat is nog altijd de beste prestatie uit mijn carrière. En ik heb het gevoel dat zoiets nog altijd mogelijk is. Zo ver zit ik daar nu ook weer niet vandaan met mijn huidige niveau, maar dan moet wel alles weer een keer goed gaan vallen. De Vuelta is al vaker de ronde geweest waarin ik mijn seizoen moest redden. En vaak lukte het dan ook. Dat hoop ik nu weer.”