Het peloton verlaat Baskenland, kansen voor sprinters in Ejea de los Caballeros

Het is internationale sprintersdag in het wielrennen. Behalve de negentiende etappe van de Giro leent de vierde rit in de Vuelta zich namelijk ook voor een massasprint. En dat beide etappekoersen op dezelfde dag een vlakke etappe afwerken, is op zich best bijzonder. Zowel in Italië als in Spanje zijn er dit jaar namelijk maar nauwelijks kansen voor de snelle mannen.



Maar vandaag dus wel. Het Vuelta-peloton verlaat na drie dagen het Baskenland en rijdt de provincie Zaragoza in. De 191,7 kilometer lange etappe van Garray naar Ejea de los Caballeros heeft geen gecategoriseerde beklimmingen en vormt daarmee een overgang richting de volgende bergetappes, die zich de komende dagen aandienen. En dus krijgt het publiek vandaag te zien wie de beste sprinters in de Vuelta zijn.